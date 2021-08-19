Ирина Казакевич: сезон длинный, нужно попасть в команду на Олимпийские игры

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась целями на олимпийский сезон – 2021/2022, к которому готовится в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
«Уже началась более развивающая работа. Мы уже прошли базовую длительную работу. Здесь, в Тюмени у нас почти каждый день есть небольшие ускорения. Уже набираем немного скорость. Сезон длинный, нужно попасть в команду на Олимпийские игры. Главная задача — это стабильное выступление на высоком уровне. От этого будем отталкиваться. Подготовка идёт планомерно, чтобы выступать весь сезон, включая Олимпиаду», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
23-летняя Казакевич — призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров, несколько раз становилась победительницей этапов Кубка России среди юниоров.
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