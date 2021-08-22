Йоханнес Бё оценил шансы экс-лыжницы Стины Нильссон на успех в биатлоне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о перспективах шведской экс-лыжницы Стины Нильссон в биатлоне.

«Я очень уважаю тех людей, которые способны будучи лучшими в своём виде спорта бросить его и заняться чем-то другим. Вы же внезапно оказываетесь в конце конкурентного списка. Лично для меня это, наоборот, огромная мотивация оставаться в своём виде спорта. Но Стина решилась на этот шаг. Это очень сильно. Когда ты всю жизнь тренируешься, чтобы достичь вершины в своём виде спорта, и тебе это удаётся, а потом ты понимаешь, что тебе нужен новый проект! Она следует своей интуиции. Для меня это тоже был фактор успеха. Я следовал за своими мечтами.

Она будет одной из лучших в мире. Вопрос только в том, сколько на это понадобится времени. Явно немало, и это не хорошо, потому что биатлон быстро меняется», — приводит слова Бё VG.