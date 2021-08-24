Ирина Казакевич: хочется попасть в команду на Олимпийские игры — 2022

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала про подготовку женской сборной России к предстоящему сезону. Сейчас команда завершает очередной тренировочный этап в Тюмени.

«У нас сейчас вовсю идут развивающие тренировки. Мы уже прошли базовую работу, а в Тюмени почти каждый день проводим ускорения.

Сезон длинный. Конечно, хочется попасть в команду на Игры. Для этого надо стабильно выступать на высоком уровне. Подготовка выстроена так, чтобы бегать хорошо весь сезон. Конечно, с акцентом на Олимпиаду.

На Олимпиаде в Токио очень сильно следила за спортивной гимнастикой, особенно за мужской. То, что парни сотворили в командных соревнованиях – просто чудо. Мы были в тот момент на сборе в Минске, где не показывали трансляции, так что смотрели за тем, что происходит, в «инстаграме» у журналиста Дмитрия Занина. Такие эмоции потрясающие! Ещё смотрела плавание и в конце Игр болела за наших в финале мужского волейбольного турнира», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».