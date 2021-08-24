Дмитрий Губерниев заявил о конфликте старшего тренера Юрия Каминского с Матвеем Елисеевым

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о конфликте биатлониста Матвея Елисеева и старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.
«Скучали по биатлону? Вот вам новости! Тренер сборной Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале Елисеев вопреки указаниям Каминского провёл самостоятельную имитацию в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма. Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка Мира. Надеюсь, сейчас Матвей чувствует себя хорошо. А указания тренера надо выполнять, иначе будет как у Карпина с Дзюбой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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