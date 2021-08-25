В Международном союзе биатлонистов рассказали о трансгендерной политике

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали ситуацию с созданием собственной трансгендерной политики некоторыми спортивными федерациями.

«Мы следили за обсуждениями этой темы в спортивном мире. Недавно мы разработали стратегию гендерного равенства, направленную на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к нашему виду спорта как в рамках соревнований, так и за их пределами. Эта стратегия ещё не решает проблему доступа трансгендеров к соревнованиям, но мы будем внимательно следить за развитием событий как в других видах спорта, так и в нашем», — приводит сообщение IBU ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию, согласно которым сменившие пол женщины могут принимать участие в соревнованиях среди мужчин без ограничений, а сменившие пол мужчины могут соревноваться с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

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