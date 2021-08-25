Глава СБР высказался о конфликте биатлониста Елисеева с тренером Каминским

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что биатлонист Матвей Елисеев продолжит подготовку к зимнему сезону, однако Союз биатлонистов России (СБР) не оставит без внимания его возможный конфликт с тренером Юрием Каминским.

«Подобные истории — внутреннее дело команды. Какие-то конфликтные ситуации случаются в любом коллективе, это естественный процесс. Я буквально день назад вернулся с Семинского перевала, могу сказать, что вопрос о снятии Елисеева с централизованной подготовки не стоит, но последствия у этой истории будут. Придет время — СБР о них объявит», — цитирует Майгурова ТАСС.

Напомним, 24 августа комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил, что Каминский намерен отстранить Матвея Елисеева от команды. На сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.

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