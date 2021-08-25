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Российские биатлонистки сохранили максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022

Российские биатлонистки сохранили максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в сезоне-2021/2022 у женской сборной России по биатлону будет максимальная квота в Кубке мира – шесть спортсменок.

По итогам неудачного выступления в сезоне-2020/2021 российские биатлонистки лишились максимальной квоты, однако Международный союз биатлонистов (IBU) из-за пандемии коронавируса внёс в регламент изменения.

«Вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между IBU и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, которая не могла не оказать негативное влияние на подготовку и выступление всех стран, не только России. В конце концов исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов.

Это было сделано для того, чтобы дать дополнительный шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине тем спортсменам, которые пострадали от ковида. В сборной России с этим так или иначе столкнулось большинство, та же женская команда почти в полном составе переболела на вкатке.

Как президент СБР я могу только приветствовать решение исполкома IBU, оно соответствует духу спорта. Дополнительную квоту у мужчин и женщин получат сразу несколько национальных федераций. Вместе с Россией это ещё Китай, Чехия, Австрия, Болгария и Польша», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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