Губерниев высказался о максимальной квоте российских биатлонисток на Кубке мира 2020-2021

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российские биатлонистки сохранили максимальную квоту на предстоящем Кубке мира.

«Международный союз биатлонистов (IBU) сделал единственное правильное решение. Он восстановил максимальную квоту российских биатлонисток, которые, мы, казалось бы, потеряли: вместо шестерки должно было выступать всего пять человек. Но прошла пандемия коронавируса. И понятно, что целый ряд сильных команд, к которым относится и наша женская сборная, не могли достойно подготовиться к сезону. И произошло обнуление: за два последних сезона были просмотрены все результаты, где мы стабильно показывали себя. И в этом смысле очень здорово, что российская женская команда будет продолжать выступать максимальной квотой.

На моей памяти — это первый случай, когда международная федерация сделала трезвые, замечательные и рациональные шаги, которые еще одновременно были на руку и российскому биатлонному сообществу. Это здорово. Я думаю, что это шаг к восстановлению СБР, что наша команда честно и чисто продолжала выступать. И наверно. Это начало диалога между российским и международным биатлоном, статус которого по-прежнему не восстановлен. Но квота есть — это уже очень неплохо», — заявил Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам неудачного выступления в сезоне-2020/2021 российские биатлонистки лишились максимальной квоты, однако Международный союз биатлонистов (IBU) из-за пандемии коронавируса внёс в регламент изменения.

Новый сезон Кубка мира стартует этапом в Эстерсунде (Швеция) 27–28 ноября.