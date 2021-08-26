Дмитрий Шамукаев: если бы приехали норвежцы и немцы, результат был бы совсем другой

Россиянин Дмитрий Шамукаев подвёл итоги выступления в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия). Шамукаев стал 18-м в квалификации юниорского старта и, допустив два промаха, завершил основную гонку третьим.

«Ожидаема ли эта бронза? Рабочий результат. Мыслей о медали не было, ехал просто показать, на что я готов. Думаю, если бы приехали те же норвежцы и немцы — результат был бы совсем другой. Конкуренция была бы иной, не такой, как сейчас здесь.

Мог ли оказаться выше, если бы не промахи? Не думаю, ребята слишком сильно бежали, так что даже за счёт чистой стрельбы я бы не справился.

18-е стартовое место? Ничего страшного. Сзади было даже попроще идти, не было заторов, шёл спокойно, в своём ритме, работал. Трасса узкая. Натыкались друг на друга. Плюс она ещё и сырая, роллеры проскальзывали на подъёмах, толкаться было вообще невозможно, шёл на руках, а после этого ещё и стрелять нужно (смеётся).

Причины промахов? Не сказал бы, что нервы. Подход здесь своеобразный, именно с ним не справлялся, пульс «пробивал», отсюда и промахи. Равнинный подход, пульс, скорее всего, был слишком низкий. Плюс это мой первый старт в условиях среднегорья. Первый опыт. Раньше были только сборы на высоте», — приводит слова Шамукаева «Матч ТВ».