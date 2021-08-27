Самуэльссон об ОИ в Китае: я бы хотел, чтобы Игры проходили в более демократической стране

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон высказался против проведения зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Также спортсмен считает, что биатлонисты должны брать на себя больше ответственности при решении не только спортивных, но и социальных задач.

«Прежде всего, не хотелось бы, чтобы Олимпийские игры проводились в этой стране.

Важно, чтобы мы, активисты, лидеры и другие заинтересованные стороны оказывали давление на членов Международного олимпийского комитета.

Бойкотировать Олимпиаду? Игры – крупнейший турнир, от них трудно отказаться. Конечно, соревнования в Китае пройдут на высоком уровне, но я бы хотел, чтобы они проходили в более демократической стране.

В 2026 году Олимпиада пройдет в Милане. Хорошо, что это будет европейская страна.

Мне кажется, что всё больше людей сейчас выбирают борьбу. Мы не можем больше быть просто наблюдателями, мы должны брать на себя ответственность: за права человека, за гендерное равенство или против изменений климата.

Мы, общественные деятели и спортсмены высокого уровня, должны думать не только о гонках», – цитирует Самуэльссона Expressen.