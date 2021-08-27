Самуэльссон об ОИ в Китае: я бы хотел, чтобы Игры проходили в более демократической стране

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон высказался против проведения зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Также спортсмен считает, что биатлонисты должны брать на себя больше ответственности при решении не только спортивных, но и социальных задач.
«Прежде всего, не хотелось бы, чтобы Олимпийские игры проводились в этой стране.
Важно, чтобы мы, активисты, лидеры и другие заинтересованные стороны оказывали давление на членов Международного олимпийского комитета.
Бойкотировать Олимпиаду? Игры – крупнейший турнир, от них трудно отказаться. Конечно, соревнования в Китае пройдут на высоком уровне, но я бы хотел, чтобы они проходили в более демократической стране.
В 2026 году Олимпиада пройдет в Милане. Хорошо, что это будет европейская страна.
Мне кажется, что всё больше людей сейчас выбирают борьбу. Мы не можем больше быть просто наблюдателями, мы должны брать на себя ответственность: за права человека, за гендерное равенство или против изменений климата.
Мы, общественные деятели и спортсмены высокого уровня, должны думать не только о гонках», – цитирует Самуэльссона Expressen.
- 27 августа 2021
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36
-
17:52
-
17:20
-
16:18
-
15:40
-
12:56
-
10:14
- 24 августа 2021
-
21:55
-
09:38
- 22 августа 2021
-
16:55
-
13:46
-
11:31
-
10:42
- 20 августа 2021
-
09:16
- 19 августа 2021
-
22:29
-
21:04
- 18 августа 2021
-
23:47
-
21:53
-
13:29
- 17 августа 2021
-
11:26
- 16 августа 2021
-
13:40
- 15 августа 2021
-
18:44
-
16:41
-
00:54
- 12 августа 2021
-
19:22