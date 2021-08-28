Анастасия Шевченко завоевала золото в спринте на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров
Поделиться
Россиянка Анастасия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниорок. Второй стала представительница Латвии Санита Булина, третьей – словенка Лена Репинч.
Шевченко, стартовавшая под 28 номером, не допустила ни одного промаха и показала четвёртую скорость дня, проиграв Булиной 16 секунд ногами.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Спринт. 6 км. Юниорки
1. Анастасия Шевченко (Россия) – 18.13,3 (0)
2. Санита Булина (Латвия) – отставание 10,6 (1)
3. Лена Репинч (Словения) +21,4 (1)
7. Ксения Довгая (Россия) +1.10,9 (3)…
9. Анастасия Гореева (Россия) +1.26,2 (3) …
Комментарии
- 28 августа 2021
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36
-
17:52
-
17:20
-
16:18
-
15:40
-
12:56
-
10:14
- 24 августа 2021
-
21:55
-
09:38
- 22 августа 2021
-
16:55
-
13:46
-
11:31
-
10:42
- 20 августа 2021
-
09:16
- 19 августа 2021
-
22:29
-
21:04
- 18 августа 2021
-
23:47
-
21:53
-
13:29
- 17 августа 2021
-
11:26
Партнерский контент