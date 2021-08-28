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Анастасия Шевченко завоевала золото в спринте на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров

Анастасия Шевченко завоевала золото в спринте на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров
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Россиянка Анастасия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниорок. Второй стала представительница Латвии Санита Булина, третьей – словенка Лена Репинч.

Шевченко, стартовавшая под 28 номером, не допустила ни одного промаха и показала четвёртую скорость дня, проиграв Булиной 16 секунд ногами.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Спринт. 6 км. Юниорки

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 18.13,3 (0)
2. Санита Булина (Латвия) – отставание 10,6 (1)
3. Лена Репинч (Словения) +21,4 (1)
7. Ксения Довгая (Россия) +1.10,9 (3)…
9. Анастасия Гореева (Россия) +1.26,2 (3) …

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