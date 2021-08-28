Дмитрий Шамукаев стал девятым в спринте на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров

Россиянин Дмитрий Шамукаев занял девятое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия).

Победу одержал чех Томас Микыска, на 10 секунд опередивший своего соотечественника Витецлава Хорнига. Оба допустили по одному промаху на двух огневых рубежах. Бронзовым призёром стал словак Томас Скленарик.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия

Юниоры. Спринт



1. Томас Микыска (Чехия) – 20.37,9 (1)

2. Витецлав Хорниг (Чехия) – отставание 10,3 (1)

3. Томас Скленарик (Словакия) +50,6 (2)…

9. Дмитрий Шамукаев (Россия) +1.13,5 (0)…

12. Даниил Фомин (Россия) +1.27,7 (2)…

17. Андрей Ващенко (Россия) +1.56,8 (2)…

19. Евгений Фадеев (Россия) +2.00,8 (4)…

37. Даниил Усов (Россия) +3.33,0 (3).

38. Денис Рощупкин (Россия) +3.33,5 (3)