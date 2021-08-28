Анастасия Шевченко: не хватает флага и гимна России, эмоции от награждения немного не те

Победительница юниорского спринта на чемпионате мира по летнему биатлону россиянка Анастасия Шевченко рассказала, чего ей не хватало на награждении.
«Очень рада, много людей пишут и поздравляют, я очень им благодарна за поддержку, тем более что это делают не только родные, но и болельщики. К сожалению, не хватает флага и гимна России, поэтому от награждения эмоции немного не те.
Спринт уже выиграла, что сказать про завтрашний пасьют? Да, это любимая связка. Спринт я уже отработала, будем готовиться и настраиваться на преследование.
Ощущаю ли популярность? Внимания на это не обращаю, тренируюсь для себя, это моя работа. Мне не важно, что думают другие. Рада, что сейчас, в этот момент, меня поддерживают, поздравляют. Негатив старюсь не воспринимать», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».
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