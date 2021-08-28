Крчмар выиграл спринт на ЧМ по летнему биатлону, лучший из россиян Бабчин — 11-й

На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась спринтерская гонка среди мужчин. Победу одержал чех Михал Крчмар. Вторым финишировал словак Матей Балога. Оба стреляли без промахов. Бронзовым призёром стал представитель Румынии Корнел Пукьяну.

Лучший из россиян Александр Бабчин показал 11-е время, допустив один промах.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Спринт, 7,5 км

1. Михал Крчмар (Чехия) – 19.18,5 (0).

2. Матей Балога (Словакия) – отставание 10,2 (0).

3. Корнел Пукьяну (Румыния) +23,1 (2)…

11. Александр Бабчин (Россия) +51,8 (1)...

13. Роман Сурнев (Россия) +1.04,3 (2)...

18. Ярослав Костюков (Россия) +1.22,1 (3)…

21. Иван Колотов (Россия) +1.32,4 (3).

22. Дмитрий Абашев (Россия) +1.32,5 (2)…

25. Александр Бектуганов (Россия) +1.37,5 (1).