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Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров

Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров
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Россиянка Анастасия Шевченко одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниорок, который проходит в Нове-Место (Чехия). Второй финишировала представительница Румынии Энико Мартон, третьей – латвийка Санита Булина.

Шевченко, ранее выигравшая спринт, ушла в гонку под первым номером, допустила два промаха на четырёх огневых рубежах и показала четвёртую скорость на дистанции, проиграв соотечественнице Анастасии Гореевой 20,9 секунды.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Гонка преследования. 7,5 км. Юниорки

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 21.52,5 (2)
2. Энико Мартон (Румыния) – отставание 31,0 (3)
3. Санита Булина (Латвия) +38,9(4)
4. Анастасия Гореева (Россия) +49,3 (3)…
18. Ксения Шнейдер (Россия) +2.57,1 (4)…

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