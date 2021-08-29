«Какой-то детский сад». Анастасия Гореева – о прошедшем юниорском ЧМ по летнему биатлону

22-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила своё выступление на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону, который проходил в Нове-Место (Чехия). Гореева выиграла суперспринт, а затем стала девятой и четвёртой в спринте и гонке преследования соответственно.

«Ставила задачу чисто отработать на рубежах, но совершенно с этим не справилась, поэтому недовольна результатом. С такой стрельбой не получится отдыхать и получать удовольствие. Для этого надо чисто работать на рубежах. На день рождения мы посидели вечером с командой, попили чай с тортиком, спели командой для меня песенку крокодила Гены и на этом разошлись. Имея за плечами опыт Кубка мира, мне немножко стыдно бегать с такими маленькими девочками. Какой-то детский сад», — приводит слова Гореевой News.ru.