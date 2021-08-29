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Россиянка Дербушева завоевала бронзу на ЧМ по летнему биатлону, золото у чешки Давидовой

Россиянка Дербушева завоевала бронзу на ЧМ по летнему биатлону, золото у чешки Давидовой
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Россиянка Тамара Дербушева завоевала бронзовую награду в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Нове-Место (Чехия). Победу одержала представительница Чехии Маркета Давидова, серебро у украинки Юлии Джимы.

Отметим, что Дербушева стартовала с 16-й позиции, которую завоевала в спринте, и сумела подняться на 13 строчек. Один из лидеров женской сборной России Светлана Миронова замкнула шестёрку лучших.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Женщины. Гонка преследования, 7,5 км

1. Маркета Давидова (Чехия) – 20.57,3 (3).
2. Юлия Джима (Украина) – отставание 0,8 (1).
3. Тамара Дербушева (Россия) +8,4 (0).
6. Светлана Миронова (Россия) +22,8 (3)…
7. Маргарита Васильева (Россия) +26,4 (2)…
16. Валерия Васнецова (Россия) +1.10,4 (4)…
27. Ирина Казакевич (Россия) +2.34,7 (9).

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