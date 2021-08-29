Анастасия Шевченко: то, что отставание в спринте поделили на два, оказалось сюрпризом

Россиянка Анастасия Шевченко, завоевавшая две золотые медали на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров, рассказала о победе в гонке преследования, на которую она выходила первой.

«То, что отставание в спринте поделили на два, а также то, что сократили штрафной круг, оказалось сюрпризом. Понимала, что соперницы очень близко, так что настраивалась на хорошую гонку и отличную стрельбу.

Шла на последний рубеж с мыслью, что нужно отработать всё аккуратно, как я это умею. И всё получилось. Уходила на последний круг зная, что не отдам своё первое место. Даже не знала, какой сзади будет отрыв, и, когда финишировала, то не ожидала, что он окажется больше 30 секунд.

Настраивалась ли на такой результат? Не ожидала, что так здорово получится, потому что ехала сюда получить удовольствие. Летом всё совершенно иначе. На роллерах стоять сложнее, скорости выше и мне всё-таки больше нравится на лыжах бегать», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».