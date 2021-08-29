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Ярослав Костюков завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

Ярослав Костюков завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
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На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась гонка преследования среди мужчин.
Победу, как и накануне в спринте, одержал чех Михал Крчмар. Россиянин Ярослав Костюков до последних метров дистанции боролся за серебро, но не успел догнать соперника и в итоге уступил 0,2 секунды бельгийцу Флорану Клоду.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования, 10 км

1. Михал Крчмар (Чехия) – 27.01,5 (1).
2. Флоран Клод (Бельгия) – отставание 15,7 (4).
3. Ярослав Костюков (Россия) +15,9 (1)…
14. Александр Бабчин (Россия) +1.00,0 (4)…
16. Иван Колотов (Россия) +1.01,5 (4).
17. Роман Сурнев (Россия) +1.04,3 (4)…
20. Дмитрий Абашев (Россия) +1.13,8 (3)…
24. Александр Бектуганов (Россия) +1.39,5 (1).

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