Ярослав Костюков завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась гонка преследования среди мужчин.

Победу, как и накануне в спринте, одержал чех Михал Крчмар. Россиянин Ярослав Костюков до последних метров дистанции боролся за серебро, но не успел догнать соперника и в итоге уступил 0,2 секунды бельгийцу Флорану Клоду.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Гонка преследования, 10 км



1. Михал Крчмар (Чехия) – 27.01,5 (1).

2. Флоран Клод (Бельгия) – отставание 15,7 (4).

3. Ярослав Костюков (Россия) +15,9 (1)…

14. Александр Бабчин (Россия) +1.00,0 (4)…

16. Иван Колотов (Россия) +1.01,5 (4).

17. Роман Сурнев (Россия) +1.04,3 (4)…

20. Дмитрий Абашев (Россия) +1.13,8 (3)…

24. Александр Бектуганов (Россия) +1.39,5 (1).

