Сборная России — вторая в медальном зачёте ЧМ по летнему биатлону

Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по летнему биатлону, который завершился в Нове-Место (Чехия). Российские спортсмены завоевали восемь медалей, три из которых золотые. Первое место заняли хозяева турнира – чехи, в активе которых 13 наград (7 золотых, 4 серебряные и две бронзовые). Третьими стали румынские биатлонисты, завоевавшие по медали каждого достоинства.
Все три золота России принесли юниорки – Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко (дважды). Две медали (серебро в суперспринте и бронза в пасьюте) в активе Ярослава Костюкова. По одной бронзе завоевали Дмитрий Шамукаев (суперспринт, юниоры), Ирина Казакевич (суперспринт) и Тамара Дербушева (гонка преследования).
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Общекомандный медальный зачёт
1. Чехия – 13 (7-4-2)
2. Россия – 8 (3-1-4)
3. Румыния – 3 (1-1-1)
4. Польша – 1 (1-0-0)
5. Латвия – 3 (0-2-1)
6. Украина – 2 (0-2-0)
7-8. Бельгия – 2 (0-1-1)
7-8. Словакия – 2 (0-1-1)
9. Словения – 2 (0-0-2)
- 29 августа 2021
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13
- 28 августа 2021
-
20:46
-
20:38
-
19:50
-
18:18
-
17:35
-
17:13
-
14:00
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36
-
17:52
-
17:20
-
16:18
-
15:40