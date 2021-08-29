Сборная России — вторая в медальном зачёте ЧМ по летнему биатлону

Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по летнему биатлону, который завершился в Нове-Место (Чехия). Российские спортсмены завоевали восемь медалей, три из которых золотые. Первое место заняли хозяева турнира – чехи, в активе которых 13 наград (7 золотых, 4 серебряные и две бронзовые). Третьими стали румынские биатлонисты, завоевавшие по медали каждого достоинства.

Все три золота России принесли юниорки – Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко (дважды). Две медали (серебро в суперспринте и бронза в пасьюте) в активе Ярослава Костюкова. По одной бронзе завоевали Дмитрий Шамукаев (суперспринт, юниоры), Ирина Казакевич (суперспринт) и Тамара Дербушева (гонка преследования).

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия

Общекомандный медальный зачёт

1. Чехия – 13 (7-4-2)

2. Россия – 8 (3-1-4)

3. Румыния – 3 (1-1-1)

4. Польша – 1 (1-0-0)

5. Латвия – 3 (0-2-1)

6. Украина – 2 (0-2-0)

7-8. Бельгия – 2 (0-1-1)

7-8. Словакия – 2 (0-1-1)

9. Словения – 2 (0-0-2)