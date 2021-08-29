Ярослав Костюков — об итогах ЧМ: по пятибалльной шкале — на «три с плюсом»

Россиянин Ярослав Костюков подвёл итог выступления на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место.
В трёх гонках Костюков завоевал две медали: серебро в суперспринте и бронзу в гонке преследования, где уступил 0,2 секунды ставшему вторым бельгийцу Флориану Клоду.
«Итоги чемпионата мира? По пятибалльной шкале — на «три с плюсом». В минус пошёл пролог суперспринта, хотелось там получше отработать. В финале суперспринта тоже были промахи, недоработал, затем немного себя «погрыз» из-за этого. Вчера в спринте была провальная гонка, три промаха лёжа — недопустимо много, не справился с эмоциями. Да и сегодня больше сделал упор на стрельбу и не понял, насколько много осталось сил на финиш. Расстроился, что чуть-чуть проиграл Клоду на разножке. Поздно стал финишировать, думал, что меня не хватит, нужно было начинать финиш раньше и можно было спокойно бороться за второе место. Поберёгся лишнего.
Не справился с эмоциями после медали в суперспринте? Да, я долго этого ждал, и путь возвращения на этот уровень был длинным. После медали почувствовал силы, что я могу, что всё реально, форма хорошая. Хотелось, может быть, чересчур, поэтому в спринте завалил стрельбу. А сегодня вышел с более холодной головой», — приводит слова Костюкова «Матч ТВ».
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