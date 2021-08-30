Александр Логинов: у меня отличные отношения с Кристиансеном, мы иногда переписываемся

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, с кем дружит из иностранных коллег.

«У нас отличные отношения со всей итальянской командой, со всеми ближними государствами, Болгарией. Вполне общительные норвежцы. Честно говорю, что они действительно общительные. У меня отличные отношения с Ветле Кристиансеном, мы иногда переписываемся. Отношения с английским чуть хуже, чем с Кристиансеном. Но для того, чтобы понимать его, мне хватало моего английского. Конечно, это моя ошибка, где-то отчасти, наверное, лень, потому что это действительно надо. Да, может быть, действительно практики не хватает, потому что, живя на сборах в России, тяжело практиковать английский. Но, тем не менее, всё это можно делать. Так что это моя вина», — приводит слова Логинова фан-страница Александра в «Инстаграме».