Александр Логинов: у меня отличные отношения с Кристиансеном, мы иногда переписываемся

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, с кем дружит из иностранных коллег.
«У нас отличные отношения со всей итальянской командой, со всеми ближними государствами, Болгарией. Вполне общительные норвежцы. Честно говорю, что они действительно общительные. У меня отличные отношения с Ветле Кристиансеном, мы иногда переписываемся. Отношения с английским чуть хуже, чем с Кристиансеном. Но для того, чтобы понимать его, мне хватало моего английского. Конечно, это моя ошибка, где-то отчасти, наверное, лень, потому что это действительно надо. Да, может быть, действительно практики не хватает, потому что, живя на сборах в России, тяжело практиковать английский. Но, тем не менее, всё это можно делать. Так что это моя вина», — приводит слова Логинова фан-страница Александра в «Инстаграме».
- 30 августа 2021
-
16:25
-
15:57
-
09:46
- 29 августа 2021
-
22:00
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13
- 28 августа 2021
-
20:46
-
20:38
-
19:50
-
18:18
-
17:35
-
17:13
-
14:00
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36