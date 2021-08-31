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«Я не грустная». Гореева опубликовала фото с юниорского ЧМ, Губерниев отреагировал

«Я не грустная». Гореева опубликовала фото с юниорского ЧМ, Губерниев отреагировал
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Россиянка Анастасия Гореева опубликовала фотографии с юниорского чемпионата мира по летнему биатлону, который прошёл в Нове-Место (Чехия). Гореева выиграла суперспринт, а затем стала девятой и четвёртой в спринте и гонке преследования соответственно.

«Я не грустная, я просто съела конфету «Кислинка», — написала Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой

На пост биатлонистки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Всё будет отлично».

Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по летнему биатлону. Российские спортсмены завоевали 8 медалей, 3 из которых золотые. Первое место заняли чехи, в активе которых 13 наград (7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые).

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