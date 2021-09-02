Антон Шипулин: основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать развитие

Бывший биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в отношении мер по прекращению произвола в адрес российских спортсменов на международной арене.



«Сегодня в Екатеринбург приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди тем, которые нам удалось обсудить, была и тема политизации спорта. Сергей Викторович согласен, что, к сожалению, сейчас спорт стал инструментом политической борьбы, жертвами которой нередко становятся спортсмены. Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие.

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Сергей Лавров заверил, что Россия с помощью профессиональных юристов как помогала, так и продолжит помогать нашим спортсменам отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде. Для спортсменов это крайне важно, я знаю, о чём говорю.

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Необоснованные обвинения в употреблении допинга, лишение нас флага и гимна на международных соревнованиях — это огромное моральное давление. Но российские спортсмены справятся и с этим, в этом я точно уверен. Правильно говорит Сергей Викторович, что «для нас главный допинг — сила воли и патриотизм». Наши спортсмены всё равно продолжат завоёвывать медали и отвоёвывать их в суде. Правда за нами», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».