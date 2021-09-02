Антон Шипулин: основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать развитие

Бывший биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в отношении мер по прекращению произвола в адрес российских спортсменов на международной арене.
«Сегодня в Екатеринбург приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди тем, которые нам удалось обсудить, была и тема политизации спорта. Сергей Викторович согласен, что, к сожалению, сейчас спорт стал инструментом политической борьбы, жертвами которой нередко становятся спортсмены. Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие.
⠀
Сергей Лавров заверил, что Россия с помощью профессиональных юристов как помогала, так и продолжит помогать нашим спортсменам отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде. Для спортсменов это крайне важно, я знаю, о чём говорю.
⠀
Необоснованные обвинения в употреблении допинга, лишение нас флага и гимна на международных соревнованиях — это огромное моральное давление. Но российские спортсмены справятся и с этим, в этом я точно уверен. Правильно говорит Сергей Викторович, что «для нас главный допинг — сила воли и патриотизм». Наши спортсмены всё равно продолжат завоёвывать медали и отвоёвывать их в суде. Правда за нами», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».
- 2 сентября 2021
-
20:01
-
12:58
- 1 сентября 2021
-
17:50
- 31 августа 2021
-
19:49
-
10:04
-
09:44
- 30 августа 2021
-
18:08
-
16:25
-
15:57
-
09:46
- 29 августа 2021
-
22:00
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13
- 28 августа 2021
-
20:46
-
20:38
-
19:50
-
18:18
-
17:35
-
17:13
-
14:00
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06