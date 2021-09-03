Биатлонист Матвей Елисеев продолжит подготовку к сезону в группе Сергея Башкирова

Российский биатлонист Матвей Елисеев, который с мая по август тренировался в группе тренера Юрия Каминского, со 2 сентября будет продолжать подготовку к новому сезону в группе Сергея Башкирова. Ранее у спортсмена был конфликт с тренером Юрием Каминским.

«Решение о переводе Матвея Елисеева из одной группы подготовки в другую принято мной в интересах сборной России после консультаций с обоими тренерами, Юрием Каминским и Сергеем Башкировым, а также с самим спортсменом. Благодаря тому, что наша команда готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдёт безболезненно и для команды, и для Матвея», — цитирует СБР президента организации Виктора Майгурова.

Напомним, 24 августа комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил, что Каминский намерен отстранить Матвея Елисеева от команды. На сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.

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