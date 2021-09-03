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Юрий Каминский: мы решили не отказываться от стартов, на которые пригласили Халили

Юрий Каминский: мы решили не отказываться от стартов, на которые пригласили Халили
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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что отсутствие на прошедшем сборе Карима Халили было согласованным решением.

«Мы решили не отказываться от тех стартов, на которые его пригласили (шоу-гонка City Biathlon Wiesbaden, на которой Карим занял второе место, и фестиваль Мартена Фуркада 3-5 сентября. — Прим. «Чемпионата»). Это престиж страны и СБР, это хорошая контрольная работа в борьбе с сильнейшими биатлонистами мира. Соревнования – лучшая тренировка. Мы спланировали тренировочный процесс таким образом, чтобы Карим ничего не потерял в сравнении с другими спортсменами группы. Он уехал в Европу в горы и провёл ту же работу, что и мы. В плане работоспособности у него всё в полном порядке. Гонку Мартена Фуркада он проведёт в межсборье, а затем присоединится к нам в Сочи», — приводит слова Каминского «Союз биатлонистов России».

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