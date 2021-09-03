Юрий Каминский: мы решили не отказываться от стартов, на которые пригласили Халили

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что отсутствие на прошедшем сборе Карима Халили было согласованным решением.

«Мы решили не отказываться от тех стартов, на которые его пригласили (шоу-гонка City Biathlon Wiesbaden, на которой Карим занял второе место, и фестиваль Мартена Фуркада 3-5 сентября. — Прим. «Чемпионата»). Это престиж страны и СБР, это хорошая контрольная работа в борьбе с сильнейшими биатлонистами мира. Соревнования – лучшая тренировка. Мы спланировали тренировочный процесс таким образом, чтобы Карим ничего не потерял в сравнении с другими спортсменами группы. Он уехал в Европу в горы и провёл ту же работу, что и мы. В плане работоспособности у него всё в полном порядке. Гонку Мартена Фуркада он проведёт в межсборье, а затем присоединится к нам в Сочи», — приводит слова Каминского «Союз биатлонистов России».