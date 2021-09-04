Шевалье выиграла масс-старт на фестивале Мартена Фуркада, Экхофф стала второй

Французская биатлонистка Анаис Шевалье одержала победу в масс-старте на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада — Nordic Festival, который стартовал в Анси (Франция). Второй к финишу пришла норвежка Тириль Экхофф, третьей — немка Франциска Пройс.
Летний биатлон. Nordic Festival. Анси, Франция
Масс-старт, Женщины.
1. Анаис Шевалье (Франция) – 22.46,1 (3)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – отставание 14,0 (5)
3. Франциска Пройс (Германия) +29,2 (2)
4. Паулина Фиалкова (Словакия) +48,2 (4)
5. Моника Хойниш-Старега (Польша) +1.00,6 (4)
6. Жулия Симон (Франция) +1.10,4 (7)
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.18,7 (7)
8. Мари Эдер (Финляндия) + 1.59, 4 (1 штрафной круг + 8 дополнительных патронов).
Фестиваль имени Фуркада пройдёт с 3 по 5 сентября. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Француз объявил о завершении спортивной карьеры 13 марта 2020 года.
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