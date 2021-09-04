Аликин — о Елисееве: он что — великий биатлонист? Почему он себя так ведёт?

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин критически высказался о поведении биатлониста Матвея Елисеева. Ранее стало известно, что Елисеев проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам старшего тренера сборной Юрия Каминского, после чего почувствовал себя плохо. Позднее спортсмен сменил группу подготовки, теперь он тренируется под руководством Сергея Башкирова.

«Плохо, что они не смогли найти общий язык. Но в этой истории Елисеева надо было ставить на место. Всё-таки Каминский является старшим тренером сборной, и спортсмен обязан был его слушаться, это прописано у него в контракте. Если он перешёл границу, значит, туда ему и дорога. Его вообще можно было отчислять, ему ещё повезло, что его просто перевели. Раскидываться кадрами, конечно, нельзя, но он что — великий биатлонист? Почему он себя так ведёт? Ему надо спуститься на землю и для начала что-нибудь выиграть в личной гонке, тогда уже можно будет гнуть пальцы веером. Логинов же, по большому счёту, не ведёт себя так, хотя является лидером команды. Да и другие наши спортсмены раньше себя так не вели, тот же Антон Шипулин, почему же Елисеев позволяет себе такое разгильдяйство?» — приводит слова Аликина ТАСС.

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