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Карим Халили занял второе место в масс-старте на фестивале Мартена Фуркада в Анси

Карим Халили занял второе место в масс-старте на фестивале Мартена Фуркада в Анси
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Российский биатлонист Карим Халили занял второе место в масс-старте на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция). С безупречной стрельбой Халили уступил 48,6 секунды скоростному норвежцу Стурле Холму Легрейду. Третьим финишировал немец Бенедикт Долль.

Халили стал единственным российским участником фестиваля. Он заменил отказавшегося от приглашения Матвея Елисеева. В отличие от соотечественника, Халили находился в Европе и ему не нужно было отбывать карантин.

Фестиваль Мартена Фуркада. Анси, Франция
Масс-старт. Мужчины

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 25.02,4 (0)
2. Карим Халили (Россия) – отставание 48,6 (0)
3. Бенедикт Долль (Германия) +1.00,7 (2)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.06,2 (1)
5. Яков Фак (Словения) +1.09,9 (0)
6. Симон Детьё (Франция) +1.30,0 (0)

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