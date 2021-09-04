Карим Халили занял второе место в масс-старте на фестивале Мартена Фуркада в Анси

Российский биатлонист Карим Халили занял второе место в масс-старте на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция). С безупречной стрельбой Халили уступил 48,6 секунды скоростному норвежцу Стурле Холму Легрейду. Третьим финишировал немец Бенедикт Долль.

Халили стал единственным российским участником фестиваля. Он заменил отказавшегося от приглашения Матвея Елисеева. В отличие от соотечественника, Халили находился в Европе и ему не нужно было отбывать карантин.



Фестиваль Мартена Фуркада. Анси, Франция

Масс-старт. Мужчины



1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 25.02,4 (0)

2. Карим Халили (Россия) – отставание 48,6 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) +1.00,7 (2)

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.06,2 (1)

5. Яков Фак (Словения) +1.09,9 (0)

6. Симон Детьё (Франция) +1.30,0 (0)