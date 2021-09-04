Черезов рассказал о травме биатлонистки сборной России Нигматуллиной

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики трёхкратный чемпион мира Иван Черезов сообщил, что биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина (в девичестве — Кайшева), из-за травмы спины пропустившая сборы в Тюмени, пройдёт обследование, а затем ближайшие две недели будет восстанавливаться в Удмуртии.

«Ульяна испытывала болевой синдром, поэтому она в августе не участвовала в централизованной подготовке. В ближайшие дни, точнее, в ближайшую неделю, она снова поедет на обследование в ФМБА, где сделают заключение, после которого станут окончательно понятны сроки её восстановления. На сегодняшний день всё движется в положительную сторону, ухудшений нет», — приводит слова Черезова «РИА Новости».