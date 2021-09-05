Стурла Легрейд: моей целью будет Олимпиада, а во вторую — жёлтая майка лидера Кубка мира

Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о своей подготовке к олимпийскому сезону-2021/2022.

«Моя подготовка проходит отлично! Провожу очень хорошие тренировки со своей командой. Убеждён, что могу улучшать свои слабые места неделю за неделей. Поэтому надеюсь, что буду ещё лучше готов к следующему сезону, чем в прошлом году. Буду работать, и мы увидим результаты.

Будет ли моей целью в этом году «Большой хрустальный глобус»? Конечно, ведь в биатлоне всё возможно. Надеюсь, что смогу конкурировать с лучшими в течение всего сезона. Но посмотрим, что будет, когда наступит зима.

Олимпийские игры в Пекине, конечно, являются главной целью сезона. Думаю, все биатлонисты согласны со мной в этом вопросе. Моей целью, в первую очередь, будет Олимпиада, а во вторую – жёлтая майка лидера Кубка мира», – приводит слова Легрейда Nordic Magazine.