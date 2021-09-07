Тренер сборной России объяснил, почему Евгения Буртасова тренируется отдельно от группы

Тренер женской сборной России по биатлону Евгений Куваев рассказал, почему Евгения Буртасова (в девичестве Павлова) решила тренироваться не в Сочи, как другие спортсменки его группы, а на Семинском перевале.
«Это решение было согласовано со мной. Дело в том, что Женя на всех сборах, которые проводила в Сочи, неизменно заболевала и, соответственно, в полную силу работать не могла. Ну не идёт ей эта высота, а Семинский подходит.
Вся её работа там выстроена по чёткому плану, я ежедневно получаю отчёты о её функциональном состоянии и стрельбе. Женя спускается с гор в тот же день, что и мы, и сразу переезжает в Тюмень», — приводит слова Куваева пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Сбор группы Куваева в Сочи закончится 21 сентября. Под его руководством работают Татьяна Акимова, Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая, Полина Плюснина и Ксения Шнейдер.
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