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Тренер сборной России объяснил, почему Евгения Буртасова тренируется отдельно от группы

Тренер сборной России объяснил, почему Евгения Буртасова тренируется отдельно от группы
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Тренер женской сборной России по биатлону Евгений Куваев рассказал, почему Евгения Буртасова (в девичестве Павлова) решила тренироваться не в Сочи, как другие спортсменки его группы, а на Семинском перевале.

«Это решение было согласовано со мной. Дело в том, что Женя на всех сборах, которые проводила в Сочи, неизменно заболевала и, соответственно, в полную силу работать не могла. Ну не идёт ей эта высота, а Семинский подходит.

Вся её работа там выстроена по чёткому плану, я ежедневно получаю отчёты о её функциональном состоянии и стрельбе. Женя спускается с гор в тот же день, что и мы, и сразу переезжает в Тюмень», — приводит слова Куваева пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Сбор группы Куваева в Сочи закончится 21 сентября. Под его руководством работают Татьяна Акимова, Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая, Полина Плюснина и Ксения Шнейдер.

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