Иван Черезов высказался об уходе Матвея Елисеева из группы подготовки Юрия Каминского

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов отреагировал на конфликт Матвея Елисеева со старшим тренером сборной России Юрием Каминским. Ранее стало известно, что Елисеев проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам Каминского, после чего почувствовал себя плохо. Позднее спортсмен сменил группу подготовки, теперь он тренируется под руководством Сергея Башкирова.

«Переход пойдёт спортсмену на пользу в плане психологического и морального состояния. Ни для кого не секрет, что тренер и спортсмен не смогли сработаться. Если биатлонист переходит в другую группу, то ему от этого станет только легче. До начала сезона осталось всего три месяца, поэтому в такой ситуации Матвей сам должен понимать все риски. Не думаю, что теперь он повторит тот же путь ещё и с Башкировым. Уверен, будет спокойно работать, выполняя все требования.

У нас много ребят с большим потенциалом, но многие из них не могут реализовать себя по разным причинам. Да, Матвей один из спортсменов, который имеет тот самый потенциал. Многие, как он, хорошо выступают в юниорах, а потом в какой-то момент в их карьере что-то меняется», — приводит слова Черезова сайт «Матч ТВ».