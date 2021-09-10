Тандревольд: после ОИ-2018 пришлось выключить телефон из-за потока гневных сообщений

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала о подготовке к новому олимпийскому сезону.

«Мы только что вернулись после почти трехнедельных сборов в Бессансе, которые прошли хорошо. Хорошая погода, хорошие тренировки на высоте. Это второй из трёх высотных лагерей сезона перед Олимпийскими играми в феврале. Тренировки прошли очень хорошо, хотя этим летом у меня была травма стопы. На самом деле, я чувствую, что получила от этого кое-что положительное, потому что мне приходилось сосредоточивать свои тренировки на верхней части тела, а это всегда было моим слабым местом в прошлом. Так что я думаю, что становлюсь сильнее.

Это олимпийский сезон, поэтому мы немного больше тренируемся на высоте. Но я думаю, что в биатлоне лучшая форма во многом зависит от психики. Вот почему я считаю, что лучший способ готовиться к Олимпиаде — это хорошо кататься на лыжах и быть уверенным в себе. Я никогда не была в Пекине, но, насколько я слышала, там могут быть очень ветреные и сложные условия. Никогда не знаешь, повезёт тебе или нет с погодой, всякое бывает. Так что моя цель — провести как можно больше хороших гонок в течение сезона.

От нас, спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, в Норвегии многого ждут, отсюда большое давление. Но я также считаю, что самое большое давление вы оказываете сами на себя. Мне немного проще, потому что в моей команде две лучшие биатлонистки мира, и они, вероятно, те, от кого мы ожидаем результата больше всего. Но я хорошо помню, что мне пришлось выключить телефон после Олимпиады в Пхенчхане, потому что я получала много неприятных сообщений», — приводит слова Тандревольд Вiathlonlive.