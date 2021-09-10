Тандревольд: после ОИ-2018 пришлось выключить телефон из-за потока гневных сообщений

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала о подготовке к новому олимпийскому сезону.
«Мы только что вернулись после почти трехнедельных сборов в Бессансе, которые прошли хорошо. Хорошая погода, хорошие тренировки на высоте. Это второй из трёх высотных лагерей сезона перед Олимпийскими играми в феврале. Тренировки прошли очень хорошо, хотя этим летом у меня была травма стопы. На самом деле, я чувствую, что получила от этого кое-что положительное, потому что мне приходилось сосредоточивать свои тренировки на верхней части тела, а это всегда было моим слабым местом в прошлом. Так что я думаю, что становлюсь сильнее.
Это олимпийский сезон, поэтому мы немного больше тренируемся на высоте. Но я думаю, что в биатлоне лучшая форма во многом зависит от психики. Вот почему я считаю, что лучший способ готовиться к Олимпиаде — это хорошо кататься на лыжах и быть уверенным в себе. Я никогда не была в Пекине, но, насколько я слышала, там могут быть очень ветреные и сложные условия. Никогда не знаешь, повезёт тебе или нет с погодой, всякое бывает. Так что моя цель — провести как можно больше хороших гонок в течение сезона.
От нас, спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, в Норвегии многого ждут, отсюда большое давление. Но я также считаю, что самое большое давление вы оказываете сами на себя. Мне немного проще, потому что в моей команде две лучшие биатлонистки мира, и они, вероятно, те, от кого мы ожидаем результата больше всего. Но я хорошо помню, что мне пришлось выключить телефон после Олимпиады в Пхенчхане, потому что я получала много неприятных сообщений», — приводит слова Тандревольд Вiathlonlive.
- 10 сентября 2021
-
09:44
-
09:30
- 8 сентября 2021
-
00:12
- 7 сентября 2021
-
11:35
- 6 сентября 2021
-
12:00
-
11:23
- 5 сентября 2021
-
20:18
-
12:00
- 4 сентября 2021
-
18:31
-
17:21
-
17:00
-
16:15
- 3 сентября 2021
-
13:18
-
13:02
-
12:58
-
12:20
- 2 сентября 2021
-
20:01
-
12:58
- 1 сентября 2021
-
17:50
- 31 августа 2021
-
19:49
-
10:04
-
09:44
- 30 августа 2021
-
18:08
-
16:25
-
15:57
-
09:46
- 29 августа 2021
-
22:00
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13