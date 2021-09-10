Тандревольд: я провожу больше времени с Экхофф, чем со своим парнем

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала о дружбе с Тириль Экхофф.

«Это просто фантастика — иметь в команде своего лучшего друга! С таким большим количеством тренировок в Осло и совместных путешествий во время Кубка мира в течение сезона я провожу больше времени с Тириль, чем со своим парнем. Ещё лучше иметь друга в команде, когда дела идут плохо и можно рассчитывать на крепкие объятия. Но вдвойне веселее, когда у нас обеих всё складывается замечательно, например, в Хохфильцене в декабре прошлого года! Я думаю, наша сила в том, что нам вместе очень весело. Удаётся смеяться и веселиться, даже если соревнования серьёзные. Самое главное — получать удовольствие, а это позволяет нам работать эффективнее!», — приводит слова Тандревольд Вiathlonlive.