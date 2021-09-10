Матвей Елисеев начал тренировки в новой группе после конфликта с Юрием Каминским
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Российский биатлонист Матвей Елисеев, который с мая по август тренировался в группе тренера Юрия Каминского, приступил к тренировкам в преддверии нового сезона в группе Сергея Башкирова. Об этом сообщает ТАСС. Ранее у спортсмена был конфликт с Каминским, он присоединился к группе Башкирова 5 сентября.
В настоящее время группа Сергея Башкирова тренируется в Тюмени. Помимо Матвея Елисеева в неё входят Александр Логинов, Максим Цветков, Василий Томшин и Евгений Гараничев.
Напомним, 24 августа комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил, что Юрий Каминский намерен отстранить Матвея Елисеева от команды. На сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.
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