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19-летняя сестра Доротеи Вирер объявила о завершении карьеры в биатлоне

19-летняя сестра Доротеи Вирер объявила о завершении карьеры в биатлоне
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Магдалена Вирер, 19-летняя сестра трёхкратной чемпионки мира по биатлону Доротеи Вирер, объявила о завершении карьеры в биатлоне.

«Моя биатлонная карьера завершается подиумом на чемпионате Италии в Антхольце. На этой трассе я сделала свои первые шаги на лыжах, произвела первые выстрелы из винтовки — так родилась моя страсть к биатлону. Сейчас, 11 лет спустя, эта очень важная глава в моей жизни подходит к концу.

Мне посчастливилось встретить хороших людей, которые помогли мне и многому меня научили, я приобрела много друзей и получила массу впечатлений. Благодарю, что сделали моё путешествие таким прекрасным, неповторимым и незабываемым. Теперь начнутся новые приключения, но моя страсть к спорту на этом не заканчивается. Всем привет», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Магдалены Вирер.

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