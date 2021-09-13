Вирер: спортсмены склонны чувствовать себя виноватыми, когда отдыхают, но мы не машины

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что страдает от переутомления.

«В последнее время я немного страдаю от бессонницы, я не так много сплю. Я также чувствую, что моё тело доходит до определённой точки и не идёт дальше, за её пределы. Наконец, у меня будут заслуженные каникулы.

У меня была такая проблема даже на прошлой неделе в Австрии, вот уже три недели я сплю очень мало. Мы проведём анализы в больнице как можно скорее. Даже в австрийских гонках мне удавалось дойти до определенного момента, тогда я была закончена. К счастью, у нас есть ещё два месяца до гонок. В конце концов, у меня эта проблема уже давно. Даже зимой в последние годы у меня были моменты, когда я с трудом засыпала, сейчас довольно тяжёлый период. Я старалась держаться, но в какой-то момент нужно дать организму немного отдохнуть. В прошлом у меня была такая же проблема в это время, и я сделала ошибку, продолжая тренироваться. Так что теперь я надеюсь восстановиться, выспаться и всё уладить. Мы, спортсмены, иногда склонны чувствовать себя виноватыми, когда отдыхаем, но это неправильно, мы не машины", — приводит слова Вирер Fondo Italia.