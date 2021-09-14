Юрлова-Перхт опубликовала фото с детской коляской, Буртасова и Богалий отреагировали

Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала фото с детской коляской и добавила хештеги «мама», «жизнь мамы», «счастье» и «две девочки». 26 июня спортсменка родила дочь Арину.

Фото: «Инстаграм» Екатерины Юрловой-Перхт

На пост Екатерины отреагировали биатлонистки Евгения Буртасова, Ольга Подчуфарова и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Буртасова опубликовала эмодзи, а Подчуфарова написала: «Фотку мы не сделали!» Юрлова-Перхт ответила Ольге: «Вот-вот! Мы должны это исправить!»

Богалий написала: «Супер мама».

17 октября 2015 года Екатерина вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира. Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.