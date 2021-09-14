Анна Богалий разобрала конфликт Елисеева с Каминским

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала конфликт биатлониста сборной России Матвея Елисеева с тренером Юрием Каминским. На сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.

Новость по теме Матвей Елисеев начал тренировки в новой группе после конфликта с Юрием Каминским

«Мне очень не нравится, когда внутренняя кухня сборной команды вываливается в прессу, которая не в лучшем виде представляет всё происходящее. Мы тренируемся, работаем, готовимся, и тут всё внимание притягивают такие скандальные вещи. Я не хочу, чтобы всё уходило в такую попсу, а биатлон держался только на таких хайповых новостях. На самом деле ситуация намного глубже и сложнее.

Не представляю, чтобы 20 лет назад кто-то вступил в подобную полемику с тренером или не послушался его плана подготовки и работал самостоятельно. Я бы так точно не смогла без разрешения наставника. Моё понимание спортсмена сборной команды иное, чем у Матвея Елисеева. Это не хорошо и не плохо. Я выступала в другое время, когда были другие спортсмены. Поэтому для меня это было шокирующим.

Союз биатлонистов России решил перевести его в группу Башкирова и выбрал, пожалуй, самый оптимальный компромисс, потому что в олимпийский сезон Матвей способен усилить нашу команду в эстафетных гонках, и, кроме того, он неплохо бежит спринт. В августе и сентябре у спортсмена должен быть фокус на чёткую и точную работу, а конфликтные ситуации забирают очень много энергии и сил, а потому их лучше избегать.

Я считаю, что собственное мнение спортсмена должно опираться на квалифицированные тренерские кадры, которые должны быть рядом с тобой. Биатлон — это сложный технический вид спорта, поэтому в нём всегда надо учиться. Если говорить, что я всё знаю и всегда будет вот так, это не лучшее решение.

Другое дело, если Матвей понимает, как себя готовить, то лучше уйти на самоподготовку, не трепать никому нервы, но при этом самому отвечать за результат. Но СБР, наверное, принял оптимальное решение, потому что сейчас важно сохранить команду и те наработки, которые были за четыре года», — цитирует Богалий News.ru.