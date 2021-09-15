Нигматуллина пропускает сбор группы Шашилова в Сочи из-за травмы спины

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (в девичестве — Кайшева) пропустит сбор в Сочи и тренируется в Удмуртии, но пока не может тренироваться в полную силу, сообщает News.ru.

Травму спины Нигматуллина получила на сборе в Раубичах. После этого она прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к реабилитационному процессу. Сейчас её состояние улучшается, но при росте нагрузок организм всё ещё даёт сбои.



Предсезонную подготовку до начала сборов на снегу биатлонистка проведёт с личным тренером. Неизвестно, примет ли она на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, который состоится с 23 по 26 сентября. Но если позволит состояние здоровья, Нигматуллина планирует выступить в спринте и эстафете.

Ранее тренер сборной России Михаил Шашилов сообщал, что Нигматуллина пропустила сбор в Тюмени.