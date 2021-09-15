Богалий: если кого-то вытаскивать в команду за былые заслуги, вера в борьбу пропадёт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением, как нужно организовать отбор в команду на этапы Кубка мира и Кубка IBU.



«Нужно всем составом пробежать летний чемпионат России, а затем собраться на отборе в ноябре. Никто не должен иметь преференций, кроме входящих в первую двадцатку. Все остальные должны отбираться с чистого листа на равных правах. Я имею в виду примерно 30 лучших биатлонистов России. Если себя проявит кто-то из спортсменов, не входящих в состав сборной, можно успеть оформить ему документы на выезд на январские соревнования. Главное, чтобы было желание, а тренеры понимали, что эти ребята нам нужны. Я бы сделала гонки максимально контактные, то есть, помимо спринта, добавила бы преследование, масс-старт или суперспринт.

Суперспринт — это универсальная дисциплина, очень интересная. Ты с утра бежишь коротенький спринт — это одно, а после промежутка времени выходишь на укороченный масс-старт, где без поблажек работаешь на рубеже. Я уже несколько лет наблюдаю за ним, после того как мы ввели его на наших детских стартах. Я вижу, как дети растут и раскрываются в этой дисциплине, учатся справляться с собой и растут в мастерстве. Я бы хотела видеть больше таких контактных дисциплин, потому что только в хорошей конкуренции родится результат. Если кого-то вытаскивать за былые заслуги, то и вера у спортсменов в честную борьбу пропадёт, и ротации не будет, которую мы хотим получить. Мы жалуемся, что молодёжь мало выступает в Кубке мира и нет у них стабильности в скорости, ну так надо решиться на этот эксперимент, при этом не забывая о подводных камнях. Бывают моменты, когда топовые спортсмены чувствуют себя не очень хорошо на отборах.

Тренерское решение обязательно должно быть для одного спортсмена. Но если ты сильный, то по-любому попадёшь в команду. Я считаю, что успешное выступление нашей команды во многих видах спорта на летних Олимпийских играх было обусловлено прозрачной системой отбора, которая и даёт результат», — приводит слова Богалий News.ru.