Каминский рассказал, зачем сборной России по биатлону нужен Бабиков

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о роли опытного Антона Бабикова в национальной команде.

«Для меня Бабиков — это прежде всего человек, который в любом состоянии способен пробежать эстафету. На последнем чемпионате мира в Антхольце было принято решение поставить в эстафету Халили, но я до сих пор уверен в том, что Бабиков пробежал бы не хуже. То есть у нас в лице Антона имеется железный эстафетчик, способный в любом состоянии показать качественную стрельбу. В эстафете это важно. На сегодняшний день Бабиков вообще находится в полном порядке в том, что касается работы. С позиции стрельбы является безусловным лидером, тащит ребят, заставляет их соревноваться с собой в скорострельности, в точности. Мы же постоянно проводим внутри группы и эстафеты, и дуэльную стрельбу. Кроме того, он делится своим опытом с молодыми ребятами.

Удастся Антону поднять скорость бега? Надеюсь на это. Сейчас рано делать какие-то прогнозы, но результаты всех тестов показывают позитивную динамику», — приводит слова Каминского RT.