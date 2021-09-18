Каминский: предполагал довести Елисеева до уровня реального лидера команды

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, каким представляет себе лидера национальной команды.
«Номинально, если судить по рейтингу, лидер — Латыпов, хотя на конец прошлого сезона рядом был и Халили. Лидер — это на самом деле некоторая проблема в сегодняшнем российском спорте. Мне кажется, что нынешние социально-экономические условия, да и морально-нравственные тоже, не предусматривают лидерства отдельно взятого спортсмена. Они стали большими индивидуалистами, чем раньше. Хотя, возможно, это исключительно моя точка зрения, поскольку я всегда предъявлял к понятию «лидер» очень высокие требования.
Лидер — это прежде всего человек, способный тащить за собой всю команду в трудный момент. Последним из таких лидеров в моей практике был Никита Крюков — он тащил. И я знал: как бы Никите ни было тяжело, в трудный для команды момент он отдаст всё, но её вытащит. Даже если и не должен. В итоге получается маленькое чудо. Латыпов, как мне кажется, тоже на такое иногда способен. Точно так же, как Матвей Елисеев. Во всяком случае, когда мы только начинали вместе работать, я предполагал довести его до уровня реального лидера команды. Но не получилось: Матвей слишком сильно погружён в себя. Вытащить его из этого состояния мне не удалось. Хотя решающими оказались конкретные поступки», — приводит слова Каминского RT.
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