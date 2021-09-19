Юлия Джима: события на Украине в 2014-м заставили нас выложиться в эстафете в Сочи на 200%

Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о роли событий в стране в завоевании олимпийского золота в эстафете в Сочи-2014.

«В этот сезон мы были одной из самых сильных эстафетных команд в биатлоне, и мы явно ехали в Сочи за медалью — только непонятно за какой.

События, которые были в этот период, нас очень выбили из привычной колеи. Это добавило ещё больше нервов, адреналина, и, наверное, это заставило нас выложиться не на 100, а на все 200%, и завоевать золото», — приводит слова Джимы Tribuna.com.

Напомним, зимой 2014 года в Украине проходила Революція гідності (Революция достоинства).

Олимпийскими чемпионками в составе сборной Украины стали Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.