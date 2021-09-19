Пидгрушная: на финишном круге эстафеты в Сочи вспомнила о том, что происходит на Майдане

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, как на неё повлияли события на Майдане во время Олимпиады-2014 в Сочи.

«Если честно сказать, было сложно абстрагироваться. Мы владели всей информацией о том, что происходит в стране. У нас есть родственники, знакомые, друзья, близкие, плюс интернет — мы знали, что происходит. Это было страшно. Мы выезжали из страны, а через месяц не понимали, вернемся ли на Украину или будет что-то другое.

Выходя на старт, нам пришлось поставить точку на всех эмоциях, переживаниях — отставить это на завтра и сделать свою работу.

Единственное место, когда я дала себе слабину и вспомнила о том, что происходит на Майдане — это было на финишном круге, когда у меня уже заканчивались силы. Понимала, что на Майдане за наше будущее гибнут люди, гибнут за наше будущее — и неужели я сейчас сдамся?» — приводит слова Пидгрушной Tribuna.com.

Олимпийскими чемпионками в Сочи в составе сборной Украины стали Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.