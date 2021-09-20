Й. Бё рассказал, что в Норвегии намерены выступить против нарушения прав человека в Китае

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бё рассказал, что норвежские биатлонисты думают, как выразить протест против нарушения прав человека в Китае, где пройдут Игры-2022.

«Хотелось бы, чтобы Норвегия совместно с другими странами включилась в борьбу за права человека, чётко продемонстрировала свою позицию. Речь о странах, которые хотят показать себя с положительной стороны, организуя дорогостоящие спортивные мероприятия, но при этом у их рабочих плохие условия труда и им приходится страдать от этого. Мы этого совсем не хотим.

Хотим ли обозначить свою позицию уже на Кубке мира? Да, безусловно. Пока всё ещё в начальной стадии, но мы давно думали о необходимости обозначить свою позицию. Важно найти хороший способ это сделать, чтобы было заметно, но не приходилось тратить на это слишком много энергии. Найти подходящее время, использовать социальные сети или что-то ещё», – приводит слова Бё Dagbaldet.