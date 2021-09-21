Нигматуллина планирует выступить на ЧР по летнему биатлону несмотря на травму спины

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов ответил, представит ли регион на чемпионате России по летнему биатлону Ульяна Нигматуллина (в девичестве – Кайшева).

«Ульяна сейчас готовится к чемпионату России. В тренировочном процессе сохраняются определённые ограничения, она работает с учётом рекомендаций врачей, но рассчитывает поехать и оценить там своё состояние», — приводит слова Черезова ТАСС.

Травму спины Нигматуллина получила на сборе группы старшего тренера сборной России Михаила Шашилова в Раубичах. После этого она прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к реабилитационному процессу.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт в Тюмени с 21 по 27 сентября. В программу соревнований войдут индивидуальные гонки, спринты и эстафеты.