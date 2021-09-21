Логинов, Гараничев и Елисеев пропустят первую гонку чемпионата России по летнему биатлону
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Биатлонисты сборной России Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не примут участия в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдёт в Тюмени с 23 по 26 сентября. Об этом информирует пресс-служба Союза биатлонистов России.
Сообщается, что Логинов пропустит гонку по семейным обстоятельствам, а Гараничев и Елисеев не выйдут на старт по состоянию здоровья.
Расписание гонок на чемпионате России по летнему биатлону
23 сентября (четверг)
9:00 – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
11:30 – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
25 сентября (суббота)
9:00 – спринт, 7,5 км, женщины
13:00 – спринт, 10 км, мужчины
26 сентября (воскресенье)
09:30 – эстафета, 4х6 км, женщины
12:00 – эстафета, 4х7,5 км, мужчины
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