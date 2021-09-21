Йоханнес Бё не станет оборудовать у себя дома симулятор высотных условий

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бё рассказал, что не станет оборудовать у себя дома симулятор высотных условий.
«Я забыл, что уже запланировал довольно продвинутую систему вентиляции в тренажёрном зале, которая даёт хороший воздух для тренировок. Я считаю, что разрешение на использование симуляторов — это очень хорошо. Можно развиваться большими шагами, пока не достигнешь высшего уровня. Когда ты на высшем уровне, то уделяешь внимание деталям, в таком случае симулятор высотных условий становится такой деталью. Но до тех пор, пока ты не на этом уровне, в симуляторе нет необходимости», — приводит слова Бё Dagbaldet.
В мае Национальный олимпийский комитет Норвегии снял запрет на использование таких симуляторов, существовавший с 2003 года. Разрешение на их использование вступит в силу в октябре. Предполагается, что ими смогут пользоваться только спортсмены высшего уровня.
- 21 сентября 2021
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
-
08:59
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
12:57
- 18 сентября 2021
-
23:15
-
22:28
-
22:15
-
13:21
- 17 сентября 2021
-
18:27
-
16:49
-
16:36
-
10:02
-
00:41
- 16 сентября 2021
-
11:49
- 15 сентября 2021
-
11:58
-
10:59
- 14 сентября 2021
-
16:22
-
11:59
-
10:07
- 13 сентября 2021
-
15:33
-
14:42
- 10 сентября 2021
-
12:59
-
09:44
-
09:30
- 8 сентября 2021
-
00:12
- 7 сентября 2021
-
11:35
- 6 сентября 2021
-
12:00
-
11:23
- 5 сентября 2021
-
20:18