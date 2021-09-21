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Йоханнес Бё не станет оборудовать у себя дома симулятор высотных условий

Йоханнес Бё не станет оборудовать у себя дома симулятор высотных условий
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Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бё рассказал, что не станет оборудовать у себя дома симулятор высотных условий.

«Я забыл, что уже запланировал довольно продвинутую систему вентиляции в тренажёрном зале, которая даёт хороший воздух для тренировок. Я считаю, что разрешение на использование симуляторов — это очень хорошо. Можно развиваться большими шагами, пока не достигнешь высшего уровня. Когда ты на высшем уровне, то уделяешь внимание деталям, в таком случае симулятор высотных условий становится такой деталью. Но до тех пор, пока ты не на этом уровне, в симуляторе нет необходимости», — приводит слова Бё Dagbaldet.

В мае Национальный олимпийский комитет Норвегии снял запрет на использование таких симуляторов, существовавший с 2003 года. Разрешение на их использование вступит в силу в октябре. Предполагается, что ими смогут пользоваться только спортсмены высшего уровня.

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